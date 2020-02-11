Manisa'da üstgeçitten atlayarak intihar etmek isteyen adam son anda yakalandı. Olay Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan Mustafa Çapra Yaya üstgeçidi üzerinde meydana geldi. KOAH rahatsızlığı olan İbrahim Ç. (55) üstgeçidin üzerine çıktı. Atlamak istediğini gören vatandaşlar İbrahim Ç'yi ikna etmeye çalıştı. Bu esnada demir korkuluklar üzerinde bulunan İbrahim Ç. vatandaşlar tarafından aşağıya atlamadan son anda yakalandı. Polis ekipleri şahsı güçlükle sakinleştirdikten sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

SERKAN ÖZCAN