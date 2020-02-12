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Aracın açılan kapısına motosikletli çarptı!

Aracın açılan kapısına motosikletli çarptı!

12.02.2020, 13:42

'nın Menteşe ilçesinde, park halinde bulunan aracın aniden açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Recai Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48 GU 686 plakalı motosiklet sürücüsü cadde üzerinde ilerlediği sırada park halinde bulunan 48 NP 173 plakalı otomobilin kapısı şoförü M.P. tarafından aniden açıldı. Hızını alamayarak otomobilin kapısına çarpan motosiklet sürücüsü B.K. yere düşerek yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü B.K., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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