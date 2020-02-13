Dev orkinos, balıkçıları Datça’dan Kos’a sürükledi

Muğla’nın Datça ilçesinde, balıktan elleri boş dönmek üzere olan iki amatör balıkçı, oltaya takılan orkinosla birlikte sürüklenmeye başladı. Önce Yunanistan’ın Kos Adası sonra ise Bodrum’a kadar sürüklenen balık tutkunları, gelen profesyonel yardımın ardından 8 saat sonra 200 kiloluk orkinoslarına kavuştu.

Muğla'nın Datça ilçesinde, balıktan elleri boş dönmek üzere olan amatör balıkçılar Yaver Eren (33) ve Sıtkı Tuğcu (50), oltaya takılan orkinosla birlikte sürüklenmeye başladı. Önce Yunanistan'ın Kos Adası sonra da Bodrum'a kadar sürüklenen balık tutkunları, gelen profesyonel yardımın ardından 8 saat sonra 200 kiloluk orkinoslarına kavuştu. 5 saat balığın peşinde sürüklendikten sonra arkadaşları Celal İşçi ve Emrah Ermiş'ten yardım isteyen iki balıkçı, 200 kiloluk dev bir orkinosu kıyıya çıkarıncı büyük sevinç yaşadı. MURAT YALÇIN