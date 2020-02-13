  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Dev orkinos, balıkçıları Datça’dan Kos’a sürükledi

Dev orkinos, balıkçıları ’dan Kos’a sürükledi

Dev orkinos, balıkçıları Datça’dan Kos’a sürükledi
Giriş Tarihi: 13.2.2020

’nın ilçesinde, balıktan elleri boş dönmek üzere olan iki amatör balıkçı, oltaya takılan orkinosla birlikte sürüklenmeye başladı. Önce Yunanistan’ın Kos Adası sonra ise ’a kadar sürüklenen balık tutkunları, gelen profesyonel yardımın ardından 8 saat sonra 200 kiloluk orkinoslarına kavuştu.

Muğla'nın Datça ilçesinde, balıktan elleri boş dönmek üzere olan amatör balıkçılar Yaver Eren (33) ve Sıtkı Tuğcu (50), oltaya takılan orkinosla birlikte sürüklenmeye başladı. Önce Yunanistan'ın Kos Adası sonra da Bodrum'a kadar sürüklenen balık tutkunları, gelen profesyonel yardımın ardından 8 saat sonra 200 kiloluk orkinoslarına kavuştu. 5 saat balığın peşinde sürüklendikten sonra arkadaşları Celal İşçi ve Emrah Ermiş'ten yardım isteyen iki balıkçı, 200 kiloluk dev bir orkinosu kıyıya çıkarıncı büyük sevinç yaşadı.

MURAT YALÇIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev orkinos, balıkçıları Datça’dan Kos’a sürükledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN