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“Annemle beni huzurevine yerleştirin”

“Annemle beni huzurevine yerleştirin”
Giriş Tarihi: 14.2.2020

'da, halk arasında 'Tavuk karası' olarak bilinen gece körlüğü hastalığına yakalanan ve zamanla görme yetisini tamamen kaybeden (63), yatalak annesi Halise Özdemir'le (89) hayata tutunmaya çalışıyor.

Menteşe'nin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde yaşayan Rafiye Özdemir, "Ziyaretimize gelen olursa, sobamızı yakıyor ve yemeğimizi pişirip dolaba koyuyor. Buzdolabındaki yemeği 2-3 gün yiyoruz" dedi. "Annem yatalak olduğu için kaldırıp indiremiyorum. Çaresiz durumdayım. 3 gün ömrüm olsa bile, bir kez görmek istiyorum" diyen Özdemir, yetkililerden annesiyle birlikte kendisini aynı huzurevine yerleştirmelerini istedi.

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