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ağacı, yöre ekonomisine katkı sağlıyor

Tarihi çınar ağacı, yöre ekonomisine katkı sağlıyor

15.02.2020, 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020,11:06

'nın ilçesinde, koruma altında olan 1905 yaşındaki dev çınar ağacını görmeye gelenler, dilek tutup korunması için bağış yapıyor. Ziyaretçiler, yöre ekonomisine de katkı sağlıyor.

'e 27 kilometre mesafedeki sık ormanlarla kaplı, dağlık alana kurulu 623 nüfuslu kırsal Bayır Mahallesi'nde, yörenin simgesi haline gelen 1905 yaşındaki dev , yoğun ilgi görüyor. Yılın dört mevsimi mahalleye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan gitmediği dev çınar ağacının çevresinde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca yazılı, ahşap bilgilendirme levhaları bulunuyor. Levhalarda, 'Çınara Ağacı Tabiat Anıtı' "Bayır Mahallemizin sembolü ve uğurudur. Ağacın etrafında dönüldüğünde insanların daha mutlu ve daha uzun yaşam süreceğine inanılmaktadır. Yapacağınız yardım, ağacın bakım ve yaşatılması için kullanılacaktır" ifadeleriyle anlatılıyor.

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