Denizde çırpındığını görünce... Hemen suya atladılar!

Kumbahçe Sahili önlerinde suda çırpınan martı olduğunu ihbarında bulunan duyarlı vatandaşlar, bir taraftan ekipleri beklerken diğer taraftan martıyı kurtarmak için soğuk ve rüzgarlı havaya aldırış etmeden denize girdiler.

Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe Sahili'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya yakın alanda çırpınan martıyı görünce Bodrum Belediyesi görevlilerine haber verdi. Martının poşetten kurtulma mücadelesine şahit olan çevredekilerden Mehmet Demirdağ, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen üstündeki kıyafetleri çıkarıp, şortuyla denize girdi.