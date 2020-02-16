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Denizde çırpındığını görünce... suya atladılar!

Denizde çırpındığını görünce... Hemen suya atladılar!

16.02.2020, 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020,13:08

önlerinde suda çırpınan martı olduğunu ihbarında bulunan duyarlı vatandaşlar, bir taraftan ekipleri beklerken diğer taraftan martıyı kurtarmak için soğuk ve rüzgarlı havaya aldırış etmeden denize girdiler.

Bodrum'un dünyaca ünlü 'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya yakın alanda çırpınan martıyı görünce Bodrum Belediyesi görevlilerine haber verdi. Martının poşetten kurtulma mücadelesine şahit olan çevredekilerden Mehmet Demirdağ, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen üstündeki kıyafetleri çıkarıp, şortuyla denize girdi.

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