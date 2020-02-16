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Otomobil kanala uçtu

Otomobil kanala uçtu
Giriş Tarihi: 16.2.2020

Myğla'nınFethiye ilçesinde DSİ'ye ait kanala uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Lami Ünal idaresindeki 07 FHR 89 plakalı otomobil, Foça Mahallesi Yerguzlar Caddesi ile Dervim Tunç Caddesi'nin kesiştiği kavşakta DSİ'ye ait yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kanal uçtu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ünal, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ünal'ın tedavisi sürerken kaza ile ilgili soruşturmayı polis ekipleri sürdürüyor.

MURAT YALÇIN

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