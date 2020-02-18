Elektrikli bisiklete en fazla kaç kişi biner?

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki kişilik elektrikli bisiklete anne, baba ve 4 çocuğun binmesi görenleri hayrete düşürdü. Baba elektrikli bisikleti kullanırken iki çocuğunu hemen ön tarafına oturtmuş. Çocuklardan biri ise annenin kucağında en küçük sarsıntıda düşme tehlikesi altında yolculuk yapıyor. Diğer çocuğun da elektrikli bisikletin en arkasında güçlükle oturduğu görülüyor. Sürücünün bu halde çocuklarının ve eşinin canını hiçe sayarak trafikte seyretmesi görenleri şoke etti.

MURAT YALÇIN