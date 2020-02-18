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Kanalizasyon çukuruna düşen işçi kurtarıldı

Kanalizasyon çukuruna düşen işçi kurtarıldı

18.02.2020, 18:37

'nın Seydikemer ilçesinde, kanalizasyon çukuruna düşen inşaat işçici (19), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dayan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Seydikemer Hükümet Konağı inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Durmuş Dayan, hükümet konağı için açılan 5 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla çukura inen ekipler, Dayan'a müdahale etti. Sedyeye alınan Dayan, halat yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Dayan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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