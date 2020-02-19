‘Beyaz toz’ şarbon şakası çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu ortaya çıktı, zarfı bıraktıkları tespit edilen 2 öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öğretim üyelerinin ifadelerinde, hocaları Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'a gülmek amacıyla şaka yapmak istedikleri ancak olayın bu kadar farklı boyutlara geleceğini tahmin edemediklerini söyledikleri öğrenildi. ADEM ÜLKER