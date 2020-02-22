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Kaan’ın ölümünde ihmal iddiası

Kaan’ın ölümünde ihmal iddiası
Giriş Tarihi: 22.2.2020

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 17 Ocak'ta grip ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Oğuz Kaan Dural'ın ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ailenin avukatı Didem Alaca, 40 derece ateş, öksürük, iştahsızlık ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Oğuz Kaan'ın, Dr. H.Ç. tarafından şurup yazılarak evine gönderildiğini belirtti. Alaca, "Kan tahlili yapılmadı. Kontrole çağırılmadı. Epikriz raporuna hastanın tüm şikayetlerinin de geçirilmediği ortaya çıktı Ortalama bir hekimden beklenen davranış ve özen yükümlülüğünün gösterilmediği anlaşılıyor" dedi. Alaca, Oğuz Kaan'ın ölümünde doktor ihmalinin açık olduğunu söyleyerek suçluların cezalarını çekmelerini istedi.

ADEM ÜLKER

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