  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Muğla'da korkunç ölüm! Motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu

'da korkunç ölüm! Motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu

Muğla'da korkunç ölüm! Motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu

24.02.2020, 12:43

'da korkunç bir olay yaşandı. Ortaca ilçesinde, bir otomobil içinde ağır yaralı halde bulunan Ümmü Yeşil Tatlı (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Ümmü Yeşil Tatlı'nın kendisine çarpan otomobilin kırılan ön camından içeri girdiği, sürücünün de aracı, yaralıyla birlikte 6 kilometre mesafedeki sanayi sitesine götürüp, terk ettiği ortaya çıktı. Jandarma tarafından yakalanan sürücü B.H., gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Dalyan Mahallesi'nden Ortaca ilçe merkezi yönüne giden B.H.'nin kullandığı 07 AIL 159 plakalı otomobil, Okçular Mahallesi'nde, aynı yönde giden 2 çocuk annesi, ev kadını Ümmü Yeşil Tatlı'nın kullandığı 48 RU 025 plakalı motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tatlı, otomobilin kırılan ön camından içeri girdi. Sürücü ise kazaya rağmen yaralıyla birlikte yoluna devam etti. Görgü tanıkları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede çalışma başlatan jandarma, otomobili, kazadan 40 dakika sonra 6 kilometre mesafedeki Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobildeki ağır yaralı Tatlı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Jandarma, sürücü B.H.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. B.H.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da korkunç ölüm! Motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN