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Kayalıklarda tek başına 10 gün!

Kayalıklarda tek başına 10 gün!
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gün boyunca sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte kurtarıldı. Ekipler, su içirdikleri oğlağı sahibine teslim etti.

MURAT YALÇIN

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