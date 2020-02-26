Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gün boyunca sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte kurtarıldı. Ekipler, su içirdikleri oğlağı sahibine teslim etti.
MURAT YALÇIN
Kayalıklarda tek başına 10 gün! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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