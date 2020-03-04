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’nın simgesi sahipsiz

Kızkumu Plajı’nın simgesi sahipsiz
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Muğla Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 400 metre uzunluğunda ve 3.5 metre genişliğindeki kızıl kumların oluşturduğu 'Kızkumu Plajı', tatilcilerin ve turistlerin ilgisini çekiyor. Plajın adını aldığı 'Kızkumu' efsanesinin baş karakteri olan 'Prenses'i tasvir etmek için bölgeye konulan heykel ise bakımsız kaldı. Zamanla eskiyen ve bazı uzuvları da vandallar tarafından kırılan heykelin bölgeye yakışır hale getirilmesi gerektiğini belirten Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, heykeli kendi imkanlarıyla yenileyeceğini söyledi.

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