Kadınlar ekmeğini mermerden çıkarıyor

Muğla'da kadın istihdamına destek veren bir mermer fabrikası, 6 yılda kadın işçi sayısını 8'den 33'e yükseltti. Azim ve titizlikleriyle hayran bırakan kadınlar, ağır mermerleri taşımaları, kesmeleri ve istiflemeleriyle de dikkat çekiyor. Yatağan'da faaliyet gösteren mermer fabrikasının yönetimi, ihracat bölümündeki hassas ölçüm standartlarını dikkate alıp, kadın istihdamına ağırlık verdi. 2014'te 8 olan kadın işçi sayısı, bu yıl 33'e çıktı.

'ERKEKLERDEN İYİLER'

Ebatlama, kumlama, fayans, eskitme hattı ve patlatma makinesinde çalışan kadınlar, titizlikleriyle dikkat çekiyor. Fabrikada baret, eldiven ve maske kullanarak çalışan kadınlar, geçimlerini emekleriyle sağladıkları için çok mutlular. Yaklaşık 20 yıldır fabrikanın üretim müdürü olan Memiş Çulha, 70 çalışandan 33'ünün kadın olduğunu belirterek, "Kadın işçilerimizle uzun zamandır çalışıyoruz. Mesai saatine uymaları ve disiplinli olmaları erkeklere göre daha iyi" dedi.

ADEM ÜLKER