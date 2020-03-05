Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı verilerine göre Muğla Marmaris açıklarında saat 12.32'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.32'de Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15.94 kilometre atlında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden olurken çevre ilçelerden de hissedildi.

2020.03.05 12:35:55 35.2203 27.9080 10.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.05 12:32:39 35.1618 28.0503 19.4 -.- 3.6 3.4 AKDENIZ İlksel 2020.03.05 11:50:11 38.4165 39.2678 11.7 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.05 11:49:50 38.2387 38.7960 13.6 -.- 1.7 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.03.05 11:42:32 35.1847 27.9265 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.05 11:33:40 37.7092 26.8908 24.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.03.05 11:22:59 39.1010 27.8165 7.5 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.03.05 11:19:40 35.7160 26.4307 14.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.05 11:11:47 37.7038 26.8545 5.0 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.03.05 11:00:41 37.6788 26.7920 5.4 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.03.05 10:50:46 36.9425 27.6387 2.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.03.05 10:41:28 37.7253 26.9037 25.5 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.03.05 10:25:21 40.7357 35.7172 7.8 -.- 1.8 -.- YUZBEYI-SULUOVA (AMASYA) İlksel 2020.03.05 10:17:53 39.0655 27.9213 17.8 -.- 1.5 -.- CANAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.05 10:13:52 38.9810 27.8997 18.1 -.- 1.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.05 10:13:13 37.2493 28.2662 0.0 -.- 1.9 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel 2020.03.05 10:08:18 38.9812 27.8863 14.2 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.05 09:34:03 38.3167 44.6222 2.4 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.03.05 09:22:38 39.1880 27.9493 7.0 -.- 1.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.05 09:21:26 39.0987 27.8897 9.1 -.- 1.7 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.03.05 09:12:28 38.4330 44.3535 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.03.05 08:41:33 38.9948 27.8432 16.8 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.05 08:33:35 38.9620 27.8812 9.0 -.- 2.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.05 08:19:04 37.3578 38.7122 5.4 -.- 2.2 -.- AKCAHISAR-(SANLIURFA) İlksel 2020.03.05 07:43:12 36.3282 32.5058 6.0 -.- 2.0 -.- YESILYURT-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel 2020.03.05 07:12:46 38.3878 44.3528 5.0 -.- 2.6 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel