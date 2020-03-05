  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Muğla > Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da korkutan ! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

05.03.2020, 12:56

Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı verilerine göre Marmaris açıklarında saat 12.32'de 3,9 büyüklüğünde bir meydana geldi. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.32'de Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15.94 kilometre atlında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden olurken çevre ilçelerden de hissedildi.

2020.03.05 12:35:55  35.2203   27.9080       10.9      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.03.05 12:32:39  35.1618   28.0503       19.4      -.-  3.6  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2020.03.05 11:50:11  38.4165   39.2678       11.7      -.-  1.6  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.03.05 11:49:50  38.2387   38.7960       13.6      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.03.05 11:42:32  35.1847   27.9265        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.03.05 11:33:40  37.7092   26.8908       24.3      -.-  1.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.03.05 11:22:59  39.1010   27.8165        7.5      -.-  2.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.03.05 11:19:40  35.7160   26.4307       14.8      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.03.05 11:11:47  37.7038   26.8545        5.0      -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.03.05 11:00:41  37.6788   26.7920        5.4      -.-  2.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.03.05 10:50:46  36.9425   27.6387        2.8      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.03.05 10:41:28  37.7253   26.9037       25.5      -.-  1.6  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.03.05 10:25:21  40.7357   35.7172        7.8      -.-  1.8  -.-   YUZBEYI-SULUOVA (AMASYA)                          İlksel
2020.03.05 10:17:53  39.0655   27.9213       17.8      -.-  1.5  -.-   CANAKCI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.03.05 10:13:52  38.9810   27.8997       18.1      -.-  1.9  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.03.05 10:13:13  37.2493   28.2662        0.0      -.-  1.9  -.-   SALIHPASALAR-(MUGLA)                              İlksel
2020.03.05 10:08:18  38.9812   27.8863       14.2      -.-  1.5  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.03.05 09:34:03  38.3167   44.6222        2.4      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.03.05 09:22:38  39.1880   27.9493        7.0      -.-  1.4  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.03.05 09:21:26  39.0987   27.8897        9.1      -.-  1.7  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.03.05 09:12:28  38.4330   44.3535        5.0      -.-  2.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.03.05 08:41:33  38.9948   27.8432       16.8      -.-  2.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.03.05 08:33:35  38.9620   27.8812        9.0      -.-  2.4  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.03.05 08:19:04  37.3578   38.7122        5.4      -.-  2.2  -.-   AKCAHISAR-(SANLIURFA)                             İlksel
2020.03.05 07:43:12  36.3282   32.5058        6.0      -.-  2.0  -.-   YESILYURT-GAZIPASA (ANTALYA)                      İlksel
2020.03.05 07:12:46  38.3878   44.3528        5.0      -.-  2.6  -.-   KASKOL-BASKALE (VAN)                              İlksel

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN