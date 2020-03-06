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Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

06.03.2020, 17:47

’nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre; Yeni Mahalle1205 sokak'ta bulunan bahçe kapısının demir korkuluklarına yavru köpek kafasını sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi. Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar başarılı olamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başarı bir operasyonla demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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