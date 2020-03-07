Sosyete locaları yıkılacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü’nde sahil, iskele ve çevre düzenlemesi yapacaklarını söyledi. Düzenleme kapsamında yaz aylarında sosyetenin loca olarak kullandığı ve günlüğü binlerce liraya kiralanan özel iskeleler de yıkılacak.

Muğlanın Bodrum ilçesindeki 'Sosyete mekanı' olarak bilinen Türkbükü'nde incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iskele konusuna bir standart getirmek için çalışmalara başlayacaklarını ifade ederek, "Bırakın insanların ayağına kum değsin, doğayı tahrip etmeyelim" diye konuştu. Bodrum Belediyesi'nin iskeleler konusunda bir çalışma başlatacağını belirten Aras, "Bu konuda esnafımızla birlikte ortak bir çözüm bulup, yol haritamızı oluşturacağız. Sahillerimizin tahrip edilmemesi önemli.

'BAZILARININ İZNİ YOK'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı yasal düzenleme, bizim göreve geldiğimiz günden bu yana dile getirdiğimiz hususları içeriyor. Bazı iskele yapılarının üzeri ve yanları kapatılarak doğal yapıyı tamamen ortadan kaldırıyor. İskele özelliğinden çıkıp platforma dönen, üstüne loca ve bar yapılan yapılar var. Bunlardan bazılarının izni yok. Belediye Etüt Proje Müdürlüğü bu konuda bir çalışma hazırlayacak" ifadelerini kullandı. Amaçlarının sahil bandının güzelliğini ve kumsalı mümkün olduğunca ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Başkan Aras, "Bodrum'a gelen misafirlerimiz sahil kenarında yemeğini yemek ister. Bırakın ayağına kum değsin insanların" açıklamasını yaptı.





Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü'nde inceleme yaptı.



ÜNLÜLER AKIN EDİYOR

Türkbükü'nde loca haline getirilen iskeleler, işletmeciler tarafından yaz aylarında günlüğü binlerce liradan sosyete ve sanat dünyasının önemli isimlerine kiralanıyor. İskele locaları en çok kiralayan isimlerden biri de Süreyya Yalçın olarak biliniyor.



Düzenlemeler çerçevesinde bazıları izinsiz olan locaların yıkılacağı açıklandı.

Adem ÜLKER