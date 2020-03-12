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'da Türk kara sularına geri itilen 8 kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

12.03.2020, 16:29

'nın ilçesinde, Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 8 kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi. Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, 8 Afganistan uyruklu sığınmacı güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

AA

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