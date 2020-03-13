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Sarallar çetesine operasyon

Sarallar çetesine operasyon
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Muğla'ndın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. ORTAK YAPILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda F.S., N.T., U.B., A.G.,M.G. ve D.O.K. gözaltına alındı.

SERBEST KALDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zanlılar 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak' ile suçlanıyor.

ADEM ÜLKER

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