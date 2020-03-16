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Kayalıklarda film gibi kurtarma operasyonu

Kayalıklarda film gibi kurtarma operasyonu
Giriş Tarihi: 16.3.2020

Muğla Fethiye'de dünyaca ünlü Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalıyı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı. Hollanda'dan tatil için Fethiye'ye gelen Annevan Der Veen Faralya'daki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı.

HASTANEYE TAŞIDILAR
Deniz kenarına inmek isterken 5 metre yüksekten kayalığa düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen turist, sarp ve kayalık olan bölgeye, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timinin sahil güvelik botuyla ulaşmasıyla kurtarıldı. Ekipler, sol bacağında kırık olan Veen'i sedyeyle alarak bota taşıdı ve Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

MURAT YALÇIN

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