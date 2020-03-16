Muğla açıklarında korkutan deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, deprem saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 175 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.53'de Girit Adası'nın doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 175 kilometre mesafede olduğu belirlendi.