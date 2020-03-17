Halıcı gencin katili aranıyor

Muğlalı 28 yaşındaki Coşkun Küçük, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İzmir'de öldürüldü. Olay, İzmir Bayraklı'da önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çamlıbel köyünden Erdoğan Küçük'ün oğlu Coşkun Küçük'ün halı dükkanına kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi. Vücuduna mermilerin isabet ettiği Küçük kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Küçük, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük, Muğla Kavaklıdere'de toprağa verildi. İzmir Cinayet Büro ekipleri katil ya da katileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADEM ÜLKER