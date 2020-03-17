Zehirli güzellik!

Yatağan Termik Santrali’nde kullanılan kömür atıklarının boşaltıldığı bölgede oluşan gölet, güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor. Eşsiz turkuvaz rengi ile büyüleyen gölün suyu ise oldukça zehirli.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santralde elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıklarının suyla karıştırılarak boşaltıldığı bölgede büyük bir gölet oluştu. Değişken ve turkuaz rengiyle manzarası hayranlık uyandıran ve Kül Göleti olarak nitelenen göletin suyunun zararlı olduğu analizlerle tespit edildi.

AĞIR METALLER BARINDIRIYOR

Yatağan Termik Santrali yakınlarındaki Kapubağ köyünün kırsal alanı, 1993'te kül depolama alanı olarak kullanılmaya başlandı. Kül depo sahasında su ile kül serme işlemi yapıldığından zamanla sahanın güney kısmında büyük bir gölet oluştu. Değişken rengi ve berrak görünümlü rengiyle hayranlık uyandıran, içinde canlının yaşamadığı göletten numuneler Yatağan Belediyesi tarafından TÜBİTAK'ta analiz ettirildi. Gölet suyunda ağır metaller bulunduğu tespit edildi, "İçilmesi ve suya girilmesi sağlık açısından tehlikeli" raporu verildi.

Kuruması sağlanacak

Etrafına Yatağan Belediyesi tarafından uyarı tabelaları yerleştirilen gölet için Yatağan termik Enerji Üretim AŞ yetkilileri, göletin kendiliğinden oluştuğunu ve çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirtiler ve 2018'de planladıkları yatırımla kül depolama sahasının etrafının tel örgüyle çevireceklerini ve kuşaklama kanalı yapılarak yağmur sularının alana girişini önleyeceklerini, böylece göletin kurumasını sağlayacaklarını ifade ettiler.

Adem ÜLKER