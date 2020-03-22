Bisikletle 50 kilo verdi

Bisiklet yardımıyla 50 kilo zayıflayan İzmirli doktor Ümit Yavuz, evde sağlık hizmetini "iki teker" üzerinde yürütüyor. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Yavuz, 2014 yılında vücut ağırlığı 125 kiloya kadar çıkınca yaşam biçimini değiştirmeye karar verdi. Yüzme ve bisikletle zayıflayan Yavuz, 75 kiloya kadar düştü. Her gün bisikletle 20 kilometre kateden Yavuz, ayda 300 hastaya evde sağlık hizmeti veriyor. Kiloları nedeniyle acil serviste kalp masajı yapmakta zorlandığı için zayıflama kararı aldığını belirten Dr. Ümit Yavuz, "Sağlıklı yaşam için ilk adımı atmak çok önemli. Herkese uygun bir spor dalı, beslenme programı vardır. Bu yüzden sloganımı da 'Bahanen olmasın' olarak belirledim" dedi.

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