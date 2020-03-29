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Haberler Muğla Muğla'da korona sessizliği

'da korona sessizliği

Muğla'da korona sessizliği

29.03.2020, 18:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020,18:54

'da turistik yerlerdeki piknik ve mesire alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu.

Hafta sonu nedeniyle Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula Göleti etrafında bulunan piknik ve mesire alanların gezerek kontrollerini sürdürdü.Ekipler, anonslarla bölgeye gelen vatandaşlara, evde kalmaları için çağrıda bulundu.

İşte mesire alanlarından kareler...


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