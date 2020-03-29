Muğla'da korona sessizliği

Muğla'da turistik yerlerdeki piknik ve mesire alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu.

Hafta sonu nedeniyle Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula Göleti etrafında bulunan piknik ve mesire alanların gezerek kontrollerini sürdürdü.Ekipler, anonslarla bölgeye gelen vatandaşlara, evde kalmaları için çağrıda bulundu. İşte mesire alanlarından kareler...

