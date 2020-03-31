Muğla'da önlem almadan sıva yapan işçiler yürekleri ağza getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, apartman ve otellerin dış cephesinde, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Koronavirüse karşı işçilerin hiçbir önlem almamaları da dikkat çekti.

Marmaris'in oteller bölgesi olarak bilinen Kemal Elgin Bulvarı'ndaki bir otel ile Beldibi Mahallesi ve General Mustafa Muğlalı Caddesi'ndeki apartmanların dış cephesinde hiçbir güvenlik önlemi almadan boya ve sıva yapan işçiler, çevredekileri endişelendirdi.

Binaların dış cephesine kurulu iskelede güvenlik halatı kullanmadan katlar arasında inip, çıkan işçiler yürekleri ağza getirdi. Bir apartmanın çatısında, birden fazla işçinin bir arada aynı iskele üzerinde korkusuzca sıva yapması 'pes' dedirtti. Kemal Elgin Bulvarı üzerinde bir otelin tadilatını güvenlik önlemi almadan bir arada boya yapan işçiler ise görüntülendiklerini fark edince, iskeleden inip, gözden kayboldu.





Öte yandan işçilerin, koronavirüs salgınına karşı önlem almadan bir arada çalışmaları da dikkat çekti. Marmaris Belediyesi ekiplerinin konuyla ilgili inceleme yaparak, söz konusu işçiler hakkında cezai işlem başlatacağı öğrenildi.

DHA