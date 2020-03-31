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'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 kurtarıldı

Muğla'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 sığınmacı kurtarıldı

31.03.2020, 11:17

'nın Datça ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 18 kurtarıldı. Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Datça açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve gemileri terk etmek için kullanılan can salında kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin, Suriye ve İran uyruklu 18 sığınmacıyı kurtardı.

Battaniye ve gıda verilen sığınmacılar, İl Göç İdaresine teslim edildi.

AA

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