Bodrum'da gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI



Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.





Öte yandan Aygün'ün ifadesinde, sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu, ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

HAKAN AYGÜN'ÜN HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI

Sevk yazısında; Hakan Aygün'ün; sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook'taki şahsi hesabından, "Alkol artık haram değil, size helal kıldık", "Korona Suresi", "IBAN suresi ayet 1. Ey IBAN edenler... Biz size ayrı bankalardan IBAN Numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, Hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır!" şeklinde paylaşımda bulunduğu, söz konusu paylaşımlarının TCK 216/1'de düzenlenen suçu oluşturduğu ifade edildi.

Sevk yazısında; şüpheli Hakan Aygün'ün, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğuna dikkat çekildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Soruşturma Savcılığı'nın sevk yazısında; şüpheli Hakan Aygün'ün, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'un 100 maddeleri uyarınca tutuklanması talep edildi.