Bakü’den geldiler 14 gün yurtta kalacaklar

Azerbaycan'da yaşayan Türk aile ve öğrenciler 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildiler. 150 kişinin tüm ihtiyaçları Muğla Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay karşılayacak.

FERDİ YAVUZ