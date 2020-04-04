Azerbaycan'da yaşayan Türk aile ve öğrenciler 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildiler. 150 kişinin tüm ihtiyaçları Muğla Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay karşılayacak.
FERDİ YAVUZ
Bakü’den geldiler 14 gün yurtta kalacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.