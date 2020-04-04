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’de 2 kişi daha virüs kurbanı

Denizli’de 2 kişi daha virüs kurbanı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Denizli'de peş peşe gelen korona virüsten ölüm haberleri şok etkisi yarattı. İş insanı Himmet Taştan Kardaşlar'ın Kovid- 19 teşhisi ile yaşamını yitirmesinin ardından, 69 yaşındaki Fatma Orhan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardaşlar ve Orhan'ın cenazeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verilecek. Korona virüsten daha önce biri Denizli merkezde, diğeri Acıpayam'da olmak üzere iki can kaybı yaşanmıştı.

SEBAHATTİN ALP

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