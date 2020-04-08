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'da "İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın" uygulaması

Bodrum'da İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın uygulaması

08.04.2020, 21:23

'nın ilçesinde bir süpermarketin önüne yerleştirilen yardım dolabına ihtiyaç sahipleri için yiyecek ve içecek bırakılıyor.

İlçede düzenlenen dayanışma kampanyası çerçevesinde, "İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın" uygulaması başlatıldı.

Konacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir süpermarketin yetkilisi ile bağışçı bazı vatandaşlarca konulan dolaba, kuru gıdalar başta olmak üzere çok sayıda ürün yerleştirildi.

Yardımsever vatandaşların da destek verdiği kampanyadan, ihtiyaç sahiplerinin yararlanmaya başladığı gözlendi.

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