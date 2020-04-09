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Muğlalı tüm borçları ödedi

Muğlalı Robin Hood tüm borçları ödedi
Giriş Tarihi: 9.4.2020

'ta bir hayırsever, tıpkı yoksullara yaptığı yardımlarla tanınan kahraman gibi, bir marketin veresiye defterinde borcu bulunan ihtiyaç sahiplerine sürpriz yaparak tüm borçları kapattı.

Hayırseverin mahalledeki yaşlılara da erzak gönderttiğini söyleyen marketçi Ekrem Güçlü, bu davranışın örnek olmasını istedi.

"TEK KALEMDE ÖDEDİ"
Milas'ta bir mahalle marketi sahibi olan Ekrem Güçlü, dükkanına gelen ve adını gizli tutan bir hayırseverin, veresiye defterindeki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödemek istediğini söylediğini anlattı. Güçlü, "Verdiğim isimlerin yaklaşık 3 bin lira tutan tüm borçlarını tek kalemde ödedi" dedi.

VOLKAN YIDIZ

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