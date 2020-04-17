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'da bomba gibi patladı! Taş üstünde taş kalmadı

Bodrum'da bomba gibi patladı! Taş üstünde taş kalmadı

17.04.2020, 13:20

Son dakika haberi... 'da panik yaratan olay. ’nın Bodrum ilçesinde içme su hattı bomba gibi patladı, asfaltlar yerinden söküldü, etrafındaki bahçeler göle döndü.

Son dakika... Bodrum'un Bitez Mahallesi Ortaköy yolu üzerindeki içme su hattında patlama meydana geldi. Ana su hattının patlamasıyla birlikte asfalt yerinden söküldü, kaldırım taşları yola fırladı.

Adeta savaş alanına dönen caddede 4 metrelik çukur açıldı. Su borusunun patlamasının ardından cadde bir anda göle döndü. Tüm yol su ile kaplanırken, bazı mandalina bahçeleri sular altında kaldı.

Patlamanın meydana geldiği bölgede yol trafiğe kapatılıp karşı şeritten trafik akışı sağlandı. Şans eseri patlamanın olduğu caddeden kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi. Suyun akmasını engellemek için ekipler mahalleye giden içme suyu hattının vanasını kapattı. MUSKİ ekipleri boruyu tamir etmek için çalışmalara başladı. Savaş alanına dönen yolda adeta taş üstünde taş kalmadı.

İHA

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