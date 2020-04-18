  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da yasağı çiğneyip denize giren gencin savunması 'pes' dedirtti

'da yasağı çiğneyip denize giren gencin savunması 'pes' dedirtti

Bodrum'da yasağı çiğneyip denize giren gencin savunması 'pes' dedirtti

18.04.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020,17:12

Mupla'nın ilçesinde sokağa çıkma yasağına aldırmayan iki genç, sıcak havayı görünce denize girdi. Yasağı çiğneyip denize giren gençlerin savunması ise 'pes' dedirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de yayılımının artmasıyla tedbirler sıklaştırıldı. Alınan kararlar kapsamında bu hafta sonu da 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildi. Karar sonrası turistik kent Bodrum'un cadde, sokak ve sahilleri boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu ilçede sıcaktan bunalan 2 genç ise denize girerek serinledi. Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan gençler, "Hava çok güzeldi, kimsede yok bizde denize girdik, kimseye zararımız yok" dedi. Yasağı çiğneyip denize giren gençlerden birisi kendisini "Virüsü marketten kapıyorlar, deniz temiz" diye savundu. Gençler sonrasında sahilden ayrıldı.



Sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye görevi yapan polis ekipleri ise, yanlarında getirdikleri mamaları kedi ve köpeklere verdi. İnsanların dışarıya çıkamaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını besleyen ekipler, sahilde bulunan kuşlara da yem attı. Cadde ve sokakların bom boş kaldığı turizm kenti en sessiz ve sakin günlerini yaşadı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da yasağı çiğneyip denize giren gencin savunması 'pes' dedirtti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA