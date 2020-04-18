İkinci hayatını korona aldı

Muğla’da üç çocuk annesi 36 yaşındaki Ayşe Ünlü, eşinin böbreğini bağışlamasıyla yapılan çapraz nakille hayata tutundu ancak sevinci uzun sürmedi. Korona virüsüne yakalanan kadın hayatını kaybetti

Aydınlı 36 yaşındaki Ayşe Ünlü, gerçekleşen böbrek nakli ile hayata tutunmayı hayal ederken, korona virüsüne yakalanarak hayatını kaybetti. Eşinin hayata tutunabilmesi için organını bağışlayan Ali Ünlü, "Eşim ikinci hayatını yaşayamadan korona onu hayattan kopardı. Salgın bize ikinci bir hayat şansı vermedi" diyerek gözyaşı döktü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Ayşe Ünlü, üç yıl böbrek yetmezliği tedavisi gördü. Doktorların organ nakline karar vermesinin ardından Ünlü'ye eşi Ali Ünlü, böbreğini vermek istedi. İstanbul'da özel bir hastaneye yatan çiftin böbreği uyuşmadı.

ÇAPRAZ NAKİLLE

Bunun üzerine çapraz nakille Ali Ünlü'nün böbreği başka bir hastaya, başka donörden alınan böbrek ise Ayşe Ünlü'ye takıldı. Hayata yeniden tutunan Ayşe Ünlü, taburcu olmayı beklerken hastanede korona virüse yakalandı. Talihsiz kadın korona virüse karşı mücadelesinde vücut direncinin düşük olması nedeniyle hayata tutunamadı. Eşinin hayata tutunması için organ bağışında bulunan Ali Ünlü acı haberle yıkıldı. Eşinin tekrar sağlına kavuşmayı beklerken hayatını kaybettiğini belirten Ali Ünlü, "Eşimin hayata tutunması için böbreğimi vermeye hazırdım. Uyuşmayınca çapraz nakil geçekleşti. Ben başkasına böbreğimi verdim, eşim de başkasından böbrek aldı. Her şey yolunda gidip taburcu olmayı beklerken eşim iki hafta önce virüse yakalanmış. Eşime koronavirüsün ne şekilde bulaştığını bilmiyoruz. Hastaneden veya ziyarete gelenlerden bulaşmış olabilir. Geçen hafta yoğun bakıma alınıştı. Dün ise acı haberi geldi. Koronavirüs onu bizden kopardı" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE