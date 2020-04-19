Yabancı misafirlerin keyfine diyecek yok

Muğla Fethiye’deki marinaya demir atan turistler, sokağa çıkma yasağını teknelerinde geçiriyor. Türkiye’de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerle çok güvende olduklarını belirten yabancılar, doğanın ve güneşin tadını çıkarıyor

Muğla'nın turistlik ilçesi Fethiye'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle teknelerinde kalan yabancılar, günlerini güneşlenerek, kitap okuyarak ve spor yaparak geçiriyor. Korona virüsü salgını küresel pandemi ilan edilmeden önce çıktıkları mavi yolculukta, lüks yatlarını marinaya demirleyen Alman, İngiliz, Rus ve Fransız turistler, Türkiye'deki 2 gün sokağa çıkma yasağına uyuyor. Tekne, katamaran ve yatlarında kalan yabancılar, doğanın ve ısınmaya başlayan havaların keyfini çıkarıyor.



Yatında tek başına kalan elektrik mühendisi İngiliz Cathy Harrower (64), "Türk hükümetinin korona virüsüyle mücadelede aldığı kararları başarılı buluyorum. Burada hiçbir sorun çekmeden yaşantımızı sürdürüyoruz. Türkiye güvenli bir ülke" dedi.



Cathy Harrower



KARARLAR ÇOK İSABETLİ

EŞİ Lynne ve oğlu Cassey ile uzun süredir Fethiye koylarında olan emekli muhasebeci İngiliz Geoff Russell (69) ise, "Ben 65 yaş üstüyüm, oğlum ise 20 yaş altı. Oğlum uzaktan eğitim görüyor. Mezuniyet sınavına hazırlanıyor. Kitap okuyorum, internette zaman geçiriyorum ve spor yapıyorum" diye konuştu. İNGİLİZ Andrew Tessoro (52) da, "Türkiye'ye ilk geldiğimiz dönem 15 Temmuz'a denk geldi. Ülkemdeki arkadaşlarım güvende misin diye sormuşlardı. Türkiye'de her zaman güvendeyim. Sokağa çıkma yasağının alınması çok mantıklı" dedi.



Geoff Russell, gün boyu spor yaparak formunu koruyor.



75 KİŞİ MARİNADA YAŞIYOR

MARİNA İşletme Müdürü Burak Ardahan, koronaya karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Sokağa çıkma yasağında teknedekilerin gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçları da günlük karşılanıyor. Alınan tedbirlerle kısa sürede virüsten kurtulacağımıza inanıyorum. Marinada 35 teknede 75 kişi yaşıyor" diye konuştu.







KARAVANDA KARANTINA!

İtalyan turist Stefano Mangiarotti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırların kapanmasıyla Muğla Fethiye'de kendini karavanında karantinaya aldı. 44 yaşındaki Mangiarotti, doğa ve tarihine hayran kaldığı ilçede kendini karantinaya almaya karar verdi. İnsanlardan uzak tek başına yaşayan Mangiarotti'ye Fethiye Belediyesi ekiplerince de erzak yardımı yapılıyor. İtalyan turist böylece keyfince bir karantina hayatı yaşıyor.



Murat YALÇIN