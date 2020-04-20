  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Datça Belediyesi ‘iyi bilmezdik’ dedi

‘iyi bilmezdik’ dedi

Datça Belediyesi ‘iyi bilmezdik’ dedi
Giriş Tarihi: 20.4.2020

, Knidos antik kentinde 1967-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. 'ın korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Knidos'taki birçok tarihi eseri Amerika'ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, koronadan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik" ifadeleri kullanıldı. 87 yaşındaki Love, New York'ta yaşıyordu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça Belediyesi ‘iyi bilmezdik’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA