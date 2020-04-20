Datça Belediyesi ‘iyi bilmezdik’ dedi

Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde 1967-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love'ın korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Knidos'taki birçok tarihi eseri Amerika'ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, koronadan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik" ifadeleri kullanıldı. 87 yaşındaki Love, New York'ta yaşıyordu.