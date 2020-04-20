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tedbirleri kapsamında pidesi nasıl alınacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan pidesi nasıl alınacak?

20.04.2020, 11:09 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020,11:18

tedbirleri devam ederken 'a sayılı günler kaldı. İftara kısa bir vakit kala uzayıp giden kuyrukları da koronavirüs tedbirlerinden nasibini aldı. 'nın ilçesinde ramazan pidesi çıkaracak fırınlar denetledi. ve denetim sırasında fırıncıları da uyardı. Ramazan pidesi almaya tedbirler kapsamında her aileden sadece bir kişi gidebilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ramazan pidesi çıkaracak fırınlarda denetim yapıldı. İşletme sahipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgilendirildi.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, personeliyle birlikte ramazan pidesinin çıkarılacağı fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri fırıncılara anlatan Kaya, maske ve eldiven takılması, çalışırken 'sosyal mesafe' kuralına uyulması konusunda bilgilendirme yaptı. Kaya, pide almaya gelenlerin de 'sosyal mesafe'ye dikkat etmesi için işletmecilerden duyarlı olmasını istedi. Fırın önlerinde yerlere yapıştırılan 'Burada durunuz' yazılı çıkartmaların mutlaka olması istendi. Çıkartmaları yapıştırmayan fırıncılara ise uyarı yapıldı.

HER AİLEDEN BİR KİŞİ ALABİLECEK
Öte yandan Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca ramazan pidesini, fırınlardan her aileden bir kişinin alabileceği ve işletmelerde bekleme noktaları oluşturulması kararı alındı.

DHA

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