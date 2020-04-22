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kaçakçıları virüs dinlemedi: Kazı yaparken yakalandılar

Tarihi eser kaçakçıları virüs dinlemedi: Kazı yaparken yakalandılar

22.04.2020, 12:53 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020,13:11

'nın ilçesinde bulunan Thera Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan üç kişi jandarma tarafından yakalandı. Koronavirüsün bile durduramadığı kaçakçılar dedektör ile araması yaparken suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın turistik mahallesi Akyaka'da bulunan Thera Antik Kentinde kaçak kazı yapan üç kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesindeki Thera Antik Kentinde dedektör ile tarihi eser arayan üç kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müşterek operasyonu sonucu, Ula İlçesi Akyaka Mahallesi Theara Antik Kenti bölgesinde Ö.T., B.T. ve E.Ç. isimli şahıslar dedektör ile arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.



Şahısların yapılan üst aramasında Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet işlemeli kapı tokmağı, 7 adet tarihi obje ile olay mahallinde tarihi eser aramada kullanılan dedektör, çekiç, keser, iki tornavida, bir el tırmığı ve 11 adet pil ele geçirildi..
Olayla ilgili olarak Ö.T., B.T. ve E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.

IHA

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