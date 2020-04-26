Muğla'daki bu çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası 60 bin lira

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal mahalle Osmaniye'nin yamaçlarında koruma altındaki 'Ayı Gülleri' açmaya başladı. Bu çiçekleri koparana ya da zarar verene ise 60 bin lira ceza kesiliyor.

Marmaris'in kırsal Osmaniye Mahallesi'nin yamaçlarında yetişen 'Ayı Gülleri' Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altında. Bölgede sadece 2 kilometrelik bir alanda öbekler halinde yetişen çiçekler görsel şölen sunuyor.



Mora yakın pembe ve kırmızı renklerde açan, Latince adı Paeonia Muscula ve Paenoia Turcica olan çiçeğe halk arasında 'Ayı Gülü, Kızıl Gül' gibi farklı isimler veriliyor. Türkiye'de bilinen diğer adı ise şakayık.