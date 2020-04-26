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'daki bu çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası 60 bin lira

Muğla'daki bu çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası 60 bin lira

26.04.2020, 13:58

'nın ilçesine bağlı kırsal mahalle 'nin yamaçlarında koruma altındaki '' açmaya başladı. Bu çiçekleri koparana ya da zarar verene ise 60 bin lira ceza kesiliyor.

'in kırsal Mahallesi'nin yamaçlarında yetişen '' Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altında. Bölgede sadece 2 kilometrelik bir alanda öbekler halinde yetişen çiçekler görsel şölen sunuyor.

Mora yakın pembe ve kırmızı renklerde açan, Latince adı Paeonia Muscula ve Paenoia Turcica olan çiçeğe halk arasında 'Ayı Gülü, Kızıl Gül' gibi farklı isimler veriliyor. Türkiye'de bilinen diğer adı ise şakayık.

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