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Haberler Muğla Öldüren acı!

Öldüren acı!

Öldüren acı!
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Fethiye’de karısını kendisini astığı ipten kurtaramayan adam yaşadığı acıya dayanamayarak av tüfeğiyle canına kıydı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karısının intihar ettiğini gören adam da canına kıydı. Mehmet Yılmaz'ın, oğlunu arayıp, "Annen intihar etti. Ben de intihar ediyorum" diyerek tetiğe dokunduğu öğrenildi. Olay, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi kanser tedavisi gördüğü için bunalımda olan 58 yaşındaki Fatma Yılmaz, evde kendini asarak intihar etti. Kanser tedavisi gören Mehmet Yılmaz (61), ipte asılı gördüğü karısını kurtarmaya çalıştı fakat başaramadı.

OĞLUNA HABER VERDİ
"Ben sensiz ne yapacağım" diyerek feryat eden Yılmaz, oğlu Uğur Yılmaz'ı arayarak "Annen intihar etti. Ben de intihar ediyorum" dedi. Oğlunun "Baba yapma, ben geliyorum. Beni bekle" demesine rağmen telefonu kapatan Yılmaz, av tüfeğiyle canına kıydı. Uğur Yılmaz, babasıyla konuşmasının hemen ardından 112'yi ve polisi aradı. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri çiftin cesediyle karşılaştı. Kanser olan Mehmet Yılmaz'ın bir süredir kemoterapi tedavisi gördüğü, eşi Fatma Yılmaz'ın da bu yüzden psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan karı kocanın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Fethiye Karaçulha'da toprağa verildi.


Murat YALÇIN / Erdoğan CANKUŞ

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