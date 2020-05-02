  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da Yılmaz Özdil'in skandalı konuşuluyor

'da 'in skandalı konuşuluyor

Sözcü gazetesi yazarı ’in A… Sitesinde bulunan evinin arazisinin parsel kaydırma yöntemi ile denize sıfır hale getirildiği ortaya çıktı. Başka arsa sahiplerinin hakları gasp edilerek yapılan bu uygulamayı Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin ortaya çıkardı.

Bodrum'da Yılmaz Özdil'in skandalı konuşuluyor

02.05.2020, 13:44 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,13:45

İŞTE ZAFER ŞAHİN'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR!

EV DEĞİL SARAY YAVRUSU!
Mevzu yozdilli olunca konu bitmiyor. En son ilginç bir istihbarat ulaştı elime. Meğer bu çok değerli köşe yazarımızın Bodrum'da bir evi varmış. Lafın gelişi ev diyorum, bildiğiniz saray yavrusu.
Kendileri sözde sarayı sevmez, mütevazı takılırlar ama yaşam standartları Hollywood starlarından geri değildir.

DENİZE KAYDIRILDI DEĞERİ KATLADI
Denize sıfır, 1 dönümlük arazi üzerine kurulu evin piyasa değeri 6-7 milyon dolar.
İddia o ki, bu evin üzerine kondurulduğu arsa aslında deniz kenarında değilmiş. Ama nasıl olduysa deniz kenarına doğru kaymış! Buna 'parsel kaydırma' deniliyormuş.



ARSA AYAKLANMIŞ DENİZE GELMİŞ!
Yozdillinin arsası adete ayaklanmış ve aradaki yolu da aşarak denizin kenarına gelivermiş!
Hatta ismi lazım değil ünlü bir muhalif dizi oyuncusu için de aynı uygulama yapılmış. Arsası gerçekten deniz kenarında olan vatandaşların arsaları ise parsel parsel yana doğru kaymış!

BODRUM PAŞASINA ÇAĞRIMIZ!
Ne güzel Bodrum değil mi? Şimdi yeni Bodrum Paşamıza çağrım şudur. Bodrum'daki evinle ilgili bu iddialara cevabın nedir? Parsel kaydırma iddiaları doğru mu?

Sen ki, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nde bile olmayan rakamlar açıklayıp hepimizin kafasını karıştırmayı başardın. Bu basit soru ve iddialara da tatmin edici bir cevap vereceğini ümit ediyorum.
Bilmiyorum, yanılıyor muyum?…

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da Yılmaz Özdil'in skandalı konuşuluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA