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Haberler Muğla Pazarcıdan dikkat çeken çağrı; “Parasız gel, maskesiz gelme”

Pazarcıdan dikkat çeken çağrı; “Parasız gel, maskesiz gelme”

’nın Datça ilçesinde, korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen pazarcının tezgahına koyduğu “Parasız gel, maskesiz gelme” notu ilgi odağı oldu.

Pazarcıdan dikkat çeken çağrı; “Parasız gel, maskesiz gelme”

09.05.2020, 19:41

Datça pazarcı esnafı, korona virüsü nedeniyle vatandaşlara sık sık uyarı yapıyor. Son olarak pazarcı esnaflarından Mehmet Solmaz, tezgahının önüne koyduğu "Parasız gel, maskesiz gelme" notuyla, vatandaşların virüse yakalanmamaları için alabilecekleri küçük önlemlere vurgu yaptı.



Vatandaşın sağlığını korumak için çaba harcadığını kaydeden Mehmet Solmaz, "Vatandaşların sağlığı bizim için önemli. Kendilerini sık sık parasız gel, maskesiz gelme diye uyarıyoruz" dedi.



Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar da, uyarılara dikkat ettiklerini, maskesiz dolaşmamaya özen gözen gösterdiklerini söyledi.

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