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'da 'ler boş kaldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan ve geçen hafta açılış tarihi belirlenen alışveriş merkezleri () bugün yeniden açıldı.

Muğla'da AVM'ler boş kaldı

11.05.2020, 17:45

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve geçen hafta açılış tarihi belirlenen alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı.

Menteşe'de açılan AVM'deki çok sayıda mağazanın kapalı olduğu gözlendi. Bazı mağazalardan ise az sayıda vatandaş alışveriş yaptı. Uzmanlar zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesinin beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

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