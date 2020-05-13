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'te maskesiz dolaşmak artık yasak! Kaymakamlıktan kritik karar

Son dakika... Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 'nın ilçesinde, tedbirleri kapsamında dışarıya çıkıldığında takma zorunlu hale getirildi. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.

Marmaris'te maskesiz dolaşmak artık yasak! Kaymakamlıktan kritik karar

13.05.2020, 17:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,17:39

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Bu kararlara göre maske kullanımı, pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.

AVM GİRİŞLERİNDE ANTİSEPTİK ZORUNLULUĞU
Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Alışveriş merkezlerinin girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak. Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA
İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs 2020 sonrasına randevu verilecek. Ayrıca ilçede referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs 2020 sonrasına ertelenecek. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.

AA

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