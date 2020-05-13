Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı...

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı. Sabahın erken saatlerinde Bodrum Belediyesi ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevlilier villaya geldi. Şu an villada yıkım çalışmaları devam ediyor.

Olayı başından beri takip eden Gazeteci Mustafa Gündoğ; "Sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi ekiplerinin de aralarında bulunduğu bir grup görevli villaya geldi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Yıkımı gerçekleştirmesi gereken pervole, bodrum katı, jeneratör odası ve müştemilat bulunuyor" dedi.





YIKIM SÜRECİNE NASIL GELİNDİ?

Yılmaz Özdil, 2017'de eşi Hülya Özdil adına aldığı "Ticari alan" statüsündeki 142 metrekarelik yapı, "Cins değişikliği" ile villaya çevrilmişti. Ardından da yasaya aykırı olarak yapılan ilavelerle 310 metrekareye çıkarılmıştı.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım!

Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım!

Bu durumu uydu fotoğraflarıyla tespit eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesini iptal ederek, Yılmaz Özdil'in Eşi Hülya Özdil hakkında "Kamu görevlilerine yalan beyanda bulunmaktan" savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ayrıca, Muğla Valiliğine başvurarak, binanın villaya çevirdiği dönemde Bodrum Belediye Başkanı olan CHP'li Mehmet Kocadon için de imara aykırı yapıya inşaat izni verdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığından müfettiş talep etmişti.

Yılmaz Özdil'in 5 Mayıs'ta mühürlenen kaçak villası yıkılıyor pic.twitter.com/Q56YEnw15a — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) May 13, 2020

120 METREKARE 310 METREKAREYE ÇIKARILMIŞ

120 metrekarelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil'in evinde proje dışında; müştemilat 18,00 metrekare, jeneratör odası 13,50 metrekare, bahçe deposu 9,50 metrekare, zemin terası altında ilave odanın 81,00 metrekare bulunduğu öğrenildi. Bodrum'un en büyük sitelerinden biri olan Aktur sitesinde birçok evin kaçak planı olduğu site sakinlerinin Özdil olayının ardından birbirlerini şikayet etmeye başladığı öğrenildi.

SABAH

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