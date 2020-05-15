“Ramazan Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir ferdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yönlendirmesiyle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Ramazan Kargılı ve onun gibi geleceğin teknoloji yıldızları adayları sayesinde ulaşılacağız diyen Mandal, "Bizim tüm yaptıklarımızın temelinde Milli Teknoloji Hamlesi ruhu var" dedi.
KAMPÜSE DAVET EDİLDİ
Ramazan Kargılı ile internet üzerinden görüşen Mandal, Ramazan'ı TÜBİTAK'ın Ankara ve Gebze'deki merkezine ve enstitülerine davet etti. Prof. Dr. Hasan Mandal, "Gebze kampüsünde laboratuvarlarımızı, araştırma imkânlarımızı göreceksin. Savunma sanayii, güvenlik, uzay teknolojieri, ilaç ve aşı geliştirme alanlarında yerli ve milli teknolojilerin geliştirildiği merkez. Oradaki laboratuvarları göreceksin. Seni staj imkânlarıyla buluşturacağım" diye konuştu.
Adem ÜLKER
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