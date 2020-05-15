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Haberler Muğla “Ramazan Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir ferdi”

“Ramazan ’nin bir ferdi”

Başkanı Prof. Dr. , 'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 4007 TÜBİ- TAK Bilim Şenliğinde dereceye giren ve kendi geliştirdiği icatları olan Köyceğiz İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi 'nın üniversiteyi kazanması halinde TÜBİTAK'ta staj göreceğini söyledi.

“Ramazan Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir ferdi”
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yönlendirmesiyle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Ramazan Kargılı ve onun gibi geleceğin teknoloji yıldızları adayları sayesinde ulaşılacağız diyen Mandal, "Bizim tüm yaptıklarımızın temelinde Milli Teknoloji Hamlesi ruhu var" dedi.

KAMPÜSE DAVET EDİLDİ
Ramazan Kargılı ile internet üzerinden görüşen Mandal, Ramazan'ı TÜBİTAK'ın Ankara ve Gebze'deki merkezine ve enstitülerine davet etti. Prof. Dr. Hasan Mandal, "Gebze kampüsünde laboratuvarlarımızı, araştırma imkânlarımızı göreceksin. Savunma sanayii, güvenlik, uzay teknolojieri, ilaç ve aşı geliştirme alanlarında yerli ve milli teknolojilerin geliştirildiği merkez. Oradaki laboratuvarları göreceksin. Seni staj imkânlarıyla buluşturacağım" diye konuştu.

Adem ÜLKER

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