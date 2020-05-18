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Haberler Muğla Evlerinin bahçelerine kurdukları atölyelerde tekne yapıyorlar

Evlerinin bahçelerine kurdukları atölyelerde yapıyorlar

Muğla'da ’e bağlı ve Bozburun mahallerinde vatandaşlar, evlerinin bahçesine kurdukları atölyelerde yapıyor. Dedesinden kalan bahçede kurduğu atölye de tekne yapan Mehmet ,"Bir tekneyi yaklaşık 1 yılda tamamlıyoruz. Önce iskeletini kuruyoruz sonra yavaş yavaş malzemelerini ekleyerek oluşturuyoruz. Şu an hazırladığımız tekneye geçtiğimiz haziran ayında başladık. Malzemeleri Köyceğiz’den ’dan ve başka yerlerden getiriyoruz" dedi.

Evlerinin bahçelerine kurdukları atölyelerde tekne yapıyorlar

18.05.2020, 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,11:15

Marmaris'e bağlı Selimiye ve Bozburun mahallerinde vatandaşlar, dedelerinin mesleği olan tekne yapımını evlerinin bahçesinde icra ediyor. Bazıları teknelerin bakımını yaparken bazıları da sıfırdan tekneyi yapıp bir yıl da denize indiriyor.

Marmaris'in turistik mahallelerinin sakinleri sadece turizmde değil küçük tekne yapımında da ustalar. Turizm bölgede yaygınlaşmadan önce tarım ve balıkçılık ile uğraşan yöre halkı kendi teknelerini kendileri yapıyorlarmış. Babadan oğla sonra torunlara geçen mesleği evlerinin bahçesine kurdukları küçük atölyeler ile devam ettiriyor.



Dedesinden kalan bahçe de kurduğu atölye de gezi motoru yapan Mehmet Çoban (42) hem turizmci hem de tekne ustası. "Çocukluğumdan bu yana bilirim bu işleri" diyen Çoban, "Bir tekneyi yaklaşık 1 yılda tamamlıyoruz. Önce iskeletini kuruyoruz sonra yavaş yavaş malzemelerini ekleyerek oluşturuyoruz. Şu an hazırladığımız tekne ye geçtiğimiz haziran ayında başladık malzemeleri Köyceğiz'den İstanbul'dan ve başka yerlerden getiriyoruz. Bu tekne bu haziran da biter denize iner inşallah" diyor.



Yaptıkları teknelerin maliyetleri metresine ve özelliğine göre değişiyor. 100 bin ila 700 bin Lira arasında değişiyor. 7 metrelik bir tekne de bir yılda bitiyor 15 metrelik gezi motoru da bir yılda bitiyor diyen köylüler, "Hayvancılık, tarım, turizm işi ile uğraşanlarda var bizim gibi bahçede böyle tekneler ile uğraşanlarda var" diye konuşuyor.

Bu yıl korona virüs sebebi ile turizm sezonundaki ertelemeden kendilerinin de etkilendiğini belirtiyorlar ama en güzel izolasyon kendi bahçelerinde yaptıkları iş ile olduğunu belirtiyorlar.

IHA

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