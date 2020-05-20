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'da kaybolan dağcı için arama çalışması sürüyor

'nın Fethiye ilçesindeki 'na, antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcının bulunması için , , iz takip köpeği ve dağcıların desteklediği çalışmalar 8'nci gününde de devam ediyor.

Muğla'da kaybolan dağcı için arama çalışması sürüyor

20.05.2020, 13:51

Antrenman için 8 gün önce evden ayrılan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre'nin (35) bulunması için 3 gün önce başlatılan arama çalışması sürdü. Mendos Dağı eteklerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dağcıların destek verdiği arama çalışmalarında iz takip köpeği "Merak" da yer alıyor. Fikret Emre'nin dün arazide bulunan elbise ve eşyalarının koklatıldığı Merak, ekiplerle birlikte sarp arazide iz sürüyor. Arama çalışmaları, Emre'nin dün sırt çantası, cep telefonu ve eşofmanının bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Fethiye'de 12 Mayıs'ta antrenman yapmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fikret Emre'nin bulunması için 3 gün önce arama çalışması başlatılmıştı.

AA

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